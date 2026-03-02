«Сочи» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 2 марта

«Сочи» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ в понедельник, 2 марта. Матч в Сочи на стадионе «Фишт» начинается в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Сочи. Матч был отложен с воскресенья из-за беспилотной опасности в Краснодарском крае.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Спартак» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Сочи» — «Спартак» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начинается в 14.55 мск, за пять минут до игры.

«Сочи» в 18 турах чемпионата России набрал 9 очков и занимал 16-е место, у «Спартака» — 29 очков и шестая строчка в таблице.

Предыдущим соперником сочинцев перед зимней паузой был «Локомотив» (2:4), а спартаковцы 6 декабря сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).