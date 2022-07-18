Гаврилов: «В разных поколениях «Спартака» в приоритете была игра, а не поиск шансов через судейство»

Гаврилов отреагировал на желание «Спартака» подать жалобу на судейство по итогам матча против «Ахмата»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на то, что московский клуб подал жалобу на судейство по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Когда подают жалобы, это, скорее всего, показатель нестабильной игры команды. Они тогда все время, получается, ищут какие-то шансы. Как бы могли выиграть, но по каким-то причинам не смогли, например, ошибка судейства. В «Спартаке» такого никогда не было. В разных поколениях «Спартака» в приоритете была сама игра, а не поиски каких-то шансов со стороны судей или еще чего-либо. Считаю, нужно сосредоточиться на стабилизации игры», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата».