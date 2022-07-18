Канчельскис считает, что Дзюбе стоило согласиться на контракт с турецким клубом

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход бывшего форварда «Зенита» в клуб из Азербайджана.

«Не могу сказать, насколько это хорошо, но это его решение. Если он хочет сделать последний удар, может быть, это и хорошо. Артема не устроила Турция, может в Азербайджане у него больше шансов получить хорошие деньги и спокойно закончить карьеру. Стоило ли согласиться с условиями в турецком клубе? Во-первых, у них преимущество в том, что чемпионаты не хуже российских. Во-вторых, он мог бы играть в лиге чемпионов и в лиге Европы. Может денег и меньше, но, как в «Зените», платить Артему не будут, даже в Азербайджане. Надо осознавать, что время идет и он не молодеет», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах в составе «Зенита». В конце мая Дзюба покинул сине-бело-голубых свободным агентом по истечении контракта с клубом.