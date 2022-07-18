Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Канчельскис считает, что Дзюбе стоило согласиться на контракт с турецким клубом

Читать «СЭ» в

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход бывшего форварда «Зенита» в клуб из Азербайджана.

«Не могу сказать, насколько это хорошо, но это его решение. Если он хочет сделать последний удар, может быть, это и хорошо. Артема не устроила Турция, может в Азербайджане у него больше шансов получить хорошие деньги и спокойно закончить карьеру. Стоило ли согласиться с условиями в турецком клубе? Во-первых, у них преимущество в том, что чемпионаты не хуже российских. Во-вторых, он мог бы играть в лиге чемпионов и в лиге Европы. Может денег и меньше, но, как в «Зените», платить Артему не будут, даже в Азербайджане. Надо осознавать, что время идет и он не молодеет», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах в составе «Зенита». В конце мая Дзюба покинул сине-бело-голубых свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов: «В разных поколениях «Спартака» в приоритете была игра, а не поиск шансов через судейство»

Заместитель министра спорта РФ Байсултанов рассказал о создании единой премьер-лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости