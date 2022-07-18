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Сегодня, 14:39

Бышовец прокомментировал первые матчи «Спартака» под руководством Абаскаля

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу первых матчей «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Приехать в новую страну и начать работу с листа всегда сложно. Тем более когда речь идет об иностранцах, оказавшихся в России. Языковой барьер, разница в менталитетах, новые игроки — все это сильно осложняет работу. Видно, что испанец пока только осваивается в нашей стране. Для меня очевидно и то, что ему еще не хватает знания соперников», — цитирует Бышовеца Betonmobile.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Матч против «Ахмата» стал для него вторым с московской командой — до этого он уступил «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России, которая состоялась 9 июля.

Во втором туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-otsenil-pervyie-matchi-spartaka-pod-rukovodstvom-abaskalya
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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