Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе бригады Кирилла Левникова в первом тайме матча второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Черников заслуженно получил красную карточку. Был умысел и агрессивное действие. Какая необходимость была в этом? Это не футбол. Соболеву можно было давать вторую желтую и удалять с поля. Этот эпизод — судейская ошибка. Также был эпизод, когда Селихов отдавал передачу во фланг, а игрок «Краснодара» прессинговал. Уже после того, как Селихов сделал передачу, футболист «Краснодара» умышленно врезался в ногу голкипера. Штрафной назначен был. А где желтая?» — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

После первого тайма «Спартак» ведет со счетом 1:0. Единственный гол забил Роман Зобнин.