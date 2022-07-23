Шалимов — о разгроме от «Оренбурга»: «Нелепое удаление очень усложнило нам игру»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3).

«Удаление очень усложнило нам игру. Очень нелепое удаление. Там Лео Гогличидзе очень неудачно сыграл. Хотя как там определили, что это фол последней надежды...

А на первой минуте второго тайма получили гол в свои ворота. Тем самым, еще больше усложнили себе положение еще сильнее.

Старались — не старались... Для РПЛ это не имеет значения. Получили разгромный счет», — приводит слова тренера пресс-служба «Урала».

В следующем туре «Оренбург» 31 июля на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Урал» 29 июля примет «Краснодар».