Бывший арбитр FIFA объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота «Локомотива» в матче против ЦСКА

Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев считает, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Видно, мяч в одном эпизоде попадает даже больше в руку Влашичу, нежели Куликову. И судья принял правильное решение, наказал игрока ЦСКА штрафным ударом. Рука у хорвата была не в естественном положении, очень высоко поднята», — сказал Николаев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».