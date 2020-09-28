Бывший арбитр FIFA объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота «Локомотива» в матче против ЦСКА
17:26
Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев считает, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Видно, мяч в одном эпизоде попадает даже больше в руку Влашичу, нежели Куликову. И судья принял правильное решение, наказал игрока ЦСКА штрафным ударом. Рука у хорвата была не в естественном положении, очень высоко поднята», — сказал Николаев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».
В матче ЦСКА и «Локо» Куликов коснулся мяча рукой в штрафной, но судья не дал пенальти ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2020
Черданцев и Николаев обсудили, почему арбитр не ошибся
#ПослеФутбола pic.twitter.com/lrW0JRSEsO
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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