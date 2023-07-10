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Бывший агент Наингголана о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Не думаю, что Раджа поедет в Россию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Раджа Наингголан.
Фото AFP

Сантуш Верхулст, бывший агент бельгийского полузащитника Раджи Наингголана отреагировал на новость о том, что услуги футболиста были предложены московскому «Спартаку».

«Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку», — сказал Сантуш «СЭ».

35-летний Наингголан является свободным агентом.

Хавбек начал сезон-2022/23 в составе «Антверпена», но в октябре 2022 года его отстранили от работы с основной командой за курение на скамейке запасных.

В январе 2023 года футболист перешел в итальянский СПАЛ, за который забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах. После завершения сезона-2022/23 бельгиец покинул команду.

Раджа Наингголан. Футболиста наказали за курение прямо во время матча. Наингголан уже влипал в скандалы из-за своей привычки

Раджа Наингголан
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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