Бывший агент Наингголана о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Не думаю, что Раджа поедет в Россию»
Сантуш Верхулст, бывший агент бельгийского полузащитника Раджи Наингголана отреагировал на новость о том, что услуги футболиста были предложены московскому «Спартаку».
«Я работал с Раджой, когда он был в Италии. Сейчас у него нет агентов. Насколько я знаю, клубы разговаривают с ним напрямую. Каждое трансферное окно все предлагали его многим командам. На мой взгляд, если он и перейдет куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку», — сказал Сантуш «СЭ».
35-летний Наингголан является свободным агентом.
Хавбек начал сезон-2022/23 в составе «Антверпена», но в октябре 2022 года его отстранили от работы с основной командой за курение на скамейке запасных.
В январе 2023 года футболист перешел в итальянский СПАЛ, за который забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах. После завершения сезона-2022/23 бельгиец покинул команду.
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14
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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