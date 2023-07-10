Агент Шлегеля заявил, что игрок все еще ждет предложений из России
Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья заявил, что контактов с российскими клубами по кандидатуре защитника «Орландо» Родриго Шлегеля нет.
«Контактов с российскими клубами нет, что довольно грустно, но Родриго все еще ждет предложений из России», — приводит слова Арандильи «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Шлегеля заинтересованы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».
26-летний защитник выступает за «Орландо» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Положение команд
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|И
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|П
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|О
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1
|Зенит
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|0
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|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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