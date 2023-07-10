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Сегодня, 17:58

Агент Шлегеля заявил, что игрок все еще ждет предложений из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья заявил, что контактов с российскими клубами по кандидатуре защитника «Орландо» Родриго Шлегеля нет.

«Контактов с российскими клубами нет, что довольно грустно, но Родриго все еще ждет предложений из России», — приводит слова Арандильи «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах Шлегеля заинтересованы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

26-летний защитник выступает за «Орландо» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shlegelya-rodrigo-vse-eshhe-zhdet-predlozhenij-iz-rossii/
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