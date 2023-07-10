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Сегодня, 17:22

Рианчо отреагировал на возможный переход Медины в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на возможный переход 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Не знаю, можно ли считать предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак». Но сейчас трансферный рынок свободен, каждый может переходить в тот клуб, куда хочет. Если говорить о том, что к Абаскалю переходит испаноговорящий футболист, то я могу сказать, что мне бы явно было бы легче работать с игроком, который говорит на моем родном языке», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее Агусти Параха, агент Медины, объявил о переходе футболиста в «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-o-medine-v-spartake-seichas-kazhdyi-mozhet-perekhodit-v-tot-klub-kuda-khochet-265053/
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