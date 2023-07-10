Рианчо отреагировал на возможный переход Медины в «Спартак»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на возможный переход 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Не знаю, можно ли считать предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак». Но сейчас трансферный рынок свободен, каждый может переходить в тот клуб, куда хочет. Если говорить о том, что к Абаскалю переходит испаноговорящий футболист, то я могу сказать, что мне бы явно было бы легче работать с игроком, который говорит на моем родном языке», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее Агусти Параха, агент Медины, объявил о переходе футболиста в «Спартак».
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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