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Сегодня, 00:59

«Антверпен» отстранил Наингголана от основной команды за курение на скамейке запасных

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Раджа Наингголан.
Фото AFP

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан отстранен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Такое решение клуб вынес после того, как 34-летний бельгиец покурил на скамейке запасных перед матчем с «Льежом». Сам Наингголан признал ошибку.

«Я просто хочу сказать, что сожалею о том, что сделал. Я заявляю это сам: я был совершенно неправ», — сказал Наингголан.

Наингголан выступает за «Антверпен» с лета 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Раджа Наингголан
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