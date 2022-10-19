Футболиста наказали за курение прямо во время матча. Наингголан уже влипал в скандалы из-за своей привычки

Открыто курит на протяжении всей карьеры.

Бельгийский «Антверпен» на неопределенный срок отстранил от работы с командой 34-летнего полузащитника Раджу Наингголана. Причина — эпатажное поведение на скамейке запасных. Прямо во время игры Раджа умудрился закурить.

Раджа Наингголан курил во время матча «Антверпена». Фото Соцсети Фото Соцсети

«Я просто хочу сказать, что сожалею о том, что сделал. Я заявляю это сам: я был совершенно неправ», — сказал Наингголан.

Эта новость может показаться дикой — как футболист из высшего бельгийского дивизиона, в недавнем прошлом звезда европейского футбола, вообще додумался достать на скамейке запасных сигарету? Но те, кто давно знаком с Наингголаном, вряд ли сильно удивились.

Раджа давно не скрывает своего пагубного пристрастия. Он пережил трудное детство, которое сформировало пробивной характер, помогавшее ему на пути к цели. Но, видимо, трудные годы наложили отпечаток на характер и привычки.

«Меня воспитала улица, — признается Раджа. — Учеба меня не волновала, и я наделал кучу ошибок. Я воровал еду и какие-то вещи, когда был голоден. Я не мог ни за что заплатить, это был не самый лучший период в жизни».

Курить Наингголан начал в раннем возрасте, но это не мешало ему строить успешную карьеру — долгие годы он был одним из самых крутых полузащитников Италии и игроком основы звездной сборной Бельгии. Интересно, что курение не мешало Радже раскрыть свои главные козыри — выносливость и мощный дальний удар. Многие тренеры закрывали глаза на пристрастие футболиста, например тренер бельгийской сборной Марк Вильмотс.

«Я могу подтвердить, что Раджа курит, — говорил он в 2014 году. — Это довольно распространенная привычка во Франции и Италии. Если ему нужна сигарета, я не буду его останавливать. Для меня не проблема, если он хорош на поле. Когда команда на выезде, я прошу поселить Раджу в комнату с балконом, чтобы не сработала пожарная сигнализация. Если бы я запрещал ему выкуривать по пять-шесть сигарет за день, думаю, он разгромил бы свой номер».

Раджа Наингголан. Фото Global Look Press

Но не все тренеры мирились с закидонами Наингголана. Сменивший Вильмотса Роберто Мартинес в один момент перестал вызывать полузащитника в национальную команду, мотивировав свое решение воспитательными методами.

«Я не стыжусь своей привычки и никогда ее не скрывал, — говорит сам Раджа. — Понимаю, что должен подавать хороший пример, ведь у меня есть дети. Но я просто футболист, который делает свою работу. Все давно знают, что я курю. Я не пытаюсь это скрывать и отрицать, мне не стыдно. Я разочарован тем, что меня не вызывают в сборную после хорошего выступления на чемпионате Европы-2016. Мартинес пытался оправдать свое решение, но его слова выглядят просто жалко. Как и попытки свалить все на курение. Да, у меня есть вредная привычка. И что дальше?»

Наингголан и правда не скрывал привычку курить — иногда он появлялся на стримах с сигаретой в зубах и бутылкой алкоголя в руке. По его словам, однажды даже пытался бросить, но из этого ничего не вышло.

«Он хороший футболист, но, к сожалению, у него было много спорных привычек, — рассказывает бразильский защитник Леандро Кастан. — Когда мы были в «Роме», он выходил из раздевалки, чтобы покурить с помощником главного тренера. Он делал то, что ему нравилось, и ему было все равно, что люди подумают об этом. Однако после этого он выходил на поле, и его вклад в игру был очевиден для всех».

Марк Вильмотс советовал Наингголану пересмотреть свои привычки, если он хочет играть на профессиональном уровне после 30 лет. Раджа не послушал. В свои 34 он формально все еще профи, но после 30 его карьера реально быстро пошла по наклонной — трансфер из «Ромы», уход из «Интера», аренда в «Кальяри», продажа в бельгийский середняк... Так что курение в любом случае сказывается на карьере футболистов, даже если им повезло со здоровьем так, как Радже Наингголану.