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Сегодня, 16:15

Футболиста наказали за курение прямо во время матча. Наингголан уже влипал в скандалы из-за своей привычки

Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Раджа Наингголан.
Фото Global Look Press
Раджа Наингголан курил во время матча «Антверпена».
Фото Соцсети
Раджа Наингголан.
Фото Global Look Press
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Открыто курит на протяжении всей карьеры.

Бельгийский «Антверпен» на неопределенный срок отстранил от работы с командой 34-летнего полузащитника Раджу Наингголана. Причина — эпатажное поведение на скамейке запасных. Прямо во время игры Раджа умудрился закурить.

Раджа Наингголан курил во время матча "Антверпена". Фото Соцсети
Раджа Наингголан курил во время матча «Антверпена». Фото Соцсети
Фото Соцсети

«Я просто хочу сказать, что сожалею о том, что сделал. Я заявляю это сам: я был совершенно неправ», — сказал Наингголан.

Эта новость может показаться дикой — как футболист из высшего бельгийского дивизиона, в недавнем прошлом звезда европейского футбола, вообще додумался достать на скамейке запасных сигарету? Но те, кто давно знаком с Наингголаном, вряд ли сильно удивились.

Раджа давно не скрывает своего пагубного пристрастия. Он пережил трудное детство, которое сформировало пробивной характер, помогавшее ему на пути к цели. Но, видимо, трудные годы наложили отпечаток на характер и привычки.

«Меня воспитала улица, — признается Раджа. — Учеба меня не волновала, и я наделал кучу ошибок. Я воровал еду и какие-то вещи, когда был голоден. Я не мог ни за что заплатить, это был не самый лучший период в жизни».

Курить Наингголан начал в раннем возрасте, но это не мешало ему строить успешную карьеру — долгие годы он был одним из самых крутых полузащитников Италии и игроком основы звездной сборной Бельгии. Интересно, что курение не мешало Радже раскрыть свои главные козыри — выносливость и мощный дальний удар. Многие тренеры закрывали глаза на пристрастие футболиста, например тренер бельгийской сборной Марк Вильмотс.

«Я могу подтвердить, что Раджа курит, — говорил он в 2014 году. — Это довольно распространенная привычка во Франции и Италии. Если ему нужна сигарета, я не буду его останавливать. Для меня не проблема, если он хорош на поле. Когда команда на выезде, я прошу поселить Раджу в комнату с балконом, чтобы не сработала пожарная сигнализация. Если бы я запрещал ему выкуривать по пять-шесть сигарет за день, думаю, он разгромил бы свой номер».

Раджа Наингголан. Фото Global Look Press
Раджа Наингголан.
Фото Global Look Press

Но не все тренеры мирились с закидонами Наингголана. Сменивший Вильмотса Роберто Мартинес в один момент перестал вызывать полузащитника в национальную команду, мотивировав свое решение воспитательными методами.

«Я не стыжусь своей привычки и никогда ее не скрывал, — говорит сам Раджа. — Понимаю, что должен подавать хороший пример, ведь у меня есть дети. Но я просто футболист, который делает свою работу. Все давно знают, что я курю. Я не пытаюсь это скрывать и отрицать, мне не стыдно. Я разочарован тем, что меня не вызывают в сборную после хорошего выступления на чемпионате Европы-2016. Мартинес пытался оправдать свое решение, но его слова выглядят просто жалко. Как и попытки свалить все на курение. Да, у меня есть вредная привычка. И что дальше?»

Наингголан и правда не скрывал привычку курить — иногда он появлялся на стримах с сигаретой в зубах и бутылкой алкоголя в руке. По его словам, однажды даже пытался бросить, но из этого ничего не вышло.

«Он хороший футболист, но, к сожалению, у него было много спорных привычек, — рассказывает бразильский защитник Леандро Кастан. — Когда мы были в «Роме», он выходил из раздевалки, чтобы покурить с помощником главного тренера. Он делал то, что ему нравилось, и ему было все равно, что люди подумают об этом. Однако после этого он выходил на поле, и его вклад в игру был очевиден для всех».

Марк Вильмотс советовал Наингголану пересмотреть свои привычки, если он хочет играть на профессиональном уровне после 30 лет. Раджа не послушал. В свои 34 он формально все еще профи, но после 30 его карьера реально быстро пошла по наклонной — трансфер из «Ромы», уход из «Интера», аренда в «Кальяри», продажа в бельгийский середняк... Так что курение в любом случае сказывается на карьере футболистов, даже если им повезло со здоровьем так, как Радже Наингголану.

Марк Вильмотс
Раджа Наингголан
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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