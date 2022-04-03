Быстров раскритиковал судью матча ЦСКА — «Урал», который не назначил пенальти в ворота армейцев в конце матча

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе главного арбитра матча ЦСКА — «Урал» (2:2) Игоря Панина.

«Что он там смотрит? У него там что, доллары в глазах крутятся? Я не знаю... Лучший игрок матча — это судья. Все футбольные и нефутбольные люди в стране видят, по телевизору показывают повторы, а почему главный арбитр этого не видит?» — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Быстров.

На 90+4-й минуте матча Панин после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Урала». Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Двумя минутами позднее защитник «Урала» Лео Гогличидзе столкнулся с игроком армейцев Егором Ушаковым в штрафной армейцев. После просмотра повтора эпизода Панин решил не назначать пенальти в ворота ЦСКА, а затем дал свисток о завершении матча.