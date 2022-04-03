Шалимов: «Если бы такой фол был бы в середине поля, то свистнули бы сто процентов»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов разобрал эпизод в самой концовке матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА, когда главный арбитр встречи Игорь Панин пошел смотреть ВАР на предмет возможного нарушения в штрафной площади красно-синих.

«Там был фол! Какие проблемы с судейством? Откуда я знаю, это не ко мне, но в конце должна была быть желтая. Если бы такой фол был бы в середине поля, то свистнули бы сто процентов. Судью можно понять — напряжение в конце. Может, подлавливала ответственность на последних минутах.

Мы выходили неплохо в быстрой атаке. Забиваем мы с трудом, к этому вопрос. Но сегодня было все хорошо, мы потренировались на паузе на сборные», — заявил Шалимов.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства страны с 43 очками в 23 матчах. Подопечные Игоря Шалимова занимают 13-е место в таблице с 21 очком в 23 матчах.