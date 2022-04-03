Березуцкий: «Урал» хорошо сегодня играл"

Березуцкий заявил, что ЦСКА в игре с «Уралом» пропустил много быстрых контратак

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2) подвел итоги встречи. По его словам, команде было трудно после международной паузы.

«Непростой матч получился, как и все матчи после перерыва на сборные. Всегда трудно после паузы. Все находятся в разном состоянии физическом и психологическом. «Урал» хорошо сегодня играл. Пропустили много быстрых контратак. Была проблема в компактности команды. Мы много проиграли в первом тайме», — отметил Березуцкий.