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Быстров: «Если «Зенит» не выиграл, значит, Семак допустил какие-то ошибки»

Быстров поделился мнением о причинах ничьей «Зенита» с «Химками»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о причинах ничьей команды в выездном матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Матч состоялся вчера, 15 июля и стал первым в новом сезоне премьер-лиги.

«Если «Зенит» не выиграл, значит, Семак допустил какие-то ошибки. Он смотрит игру с бровки, ему тяжело принимать решения. Где-то помощники не подсказали. Может быть, стоило пораньше сделать замены или наоборот. Это нормальная ситуация — если команда не выиграла, то тренер виноват», — сказал Быстров «СЭ».

В следующем туре «Зенит» встретится на своем поле с «Крыльями Советов». Матч запланирован на 22 июля, начало — в 20.00 (мск).

Владимир Быстров
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
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Резиуан Мирзов

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 1
П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 1
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