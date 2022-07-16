Быстров: «Если «Зенит» не выиграл, значит, Семак допустил какие-то ошибки»

Быстров поделился мнением о причинах ничьей «Зенита» с «Химками»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о причинах ничьей команды в выездном матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Матч состоялся вчера, 15 июля и стал первым в новом сезоне премьер-лиги.

«Если «Зенит» не выиграл, значит, Семак допустил какие-то ошибки. Он смотрит игру с бровки, ему тяжело принимать решения. Где-то помощники не подсказали. Может быть, стоило пораньше сделать замены или наоборот. Это нормальная ситуация — если команда не выиграла, то тренер виноват», — сказал Быстров «СЭ».

В следующем туре «Зенит» встретится на своем поле с «Крыльями Советов». Матч запланирован на 22 июля, начало — в 20.00 (мск).