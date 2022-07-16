Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева. Он скончался на 74-м году жизни 15 июля.

«От имени министерства спорта выражаю глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Георгия Александровича Ярцева. Он был знаковой фигурой в отечественном футболе. В молодые годы ярко проявил себя нападающим, позже стал одним из выдающихся тренеров в истории российского футбола. Успешно и с высокой самоотдачей работал с командами «Спартак», «Динамо», со сборной России. Его ценили за профессионализм, сильный характер, неравнодушие к любимой игре. Память о Георгии Александровиче будет жить в наших сердцах, в сердцах всех футбольных болельщиков России», — цитирует Матыцина ТАСС.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.