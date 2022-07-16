Быстров считает, что «Зенит» по итогам сезона-2022/23 снова может стать чемпионом России

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров считает, что петербургский клуб в этом сезоне снова станет чемпионом России. 15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).

«Правильно, что на «Зенит» все сразу повесили золотые медали. Глядя на то, что происходит в других командах, ждать каких-то сюрпризов не приходится. У «Зенита» слишком большой запас прочности на дистанции. Тем более сейчас нет еврокубков, играют в обычном недельном цикле. Когда им надо, они всегда включаются. По составу у них тоже более качественные игроки, чем в том же «Спартаке» или ЦСКА», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2021/22 «Зенит» в конце апреля досрочно стал чемпионом России в 4-й раз подряд.