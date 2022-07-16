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Быстров считает, что «Зенит» по итогам сезона-2022/23 снова может стать чемпионом России

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров считает, что петербургский клуб в этом сезоне снова станет чемпионом России. 15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» в первом туре РПЛ (1:1).

«Правильно, что на «Зенит» все сразу повесили золотые медали. Глядя на то, что происходит в других командах, ждать каких-то сюрпризов не приходится. У «Зенита» слишком большой запас прочности на дистанции. Тем более сейчас нет еврокубков, играют в обычном недельном цикле. Когда им надо, они всегда включаются. По составу у них тоже более качественные игроки, чем в том же «Спартаке» или ЦСКА», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2021/22 «Зенит» в конце апреля досрочно стал чемпионом России в 4-й раз подряд.

Владимир Быстров
ФК Зенит
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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Резиуан Мирзов

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Химки

 1
П
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Зенит

 1
И К Ж
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