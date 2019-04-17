"Были выкрики: "Тебе повезло, что остался жив". Чиновник Пак - о словах компании Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, что было после удара стулом, который ему нанес нападающий. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

- После удара А.Кокорина стулом, что было дальше с ним? Он продолжал махать стулом? - вопрос Ромашова.

- Больше стулом он точно не махал. Как я говорил, он на некоторое время отошел. Подбежало много людей. В тот момент я не знал никого из них. Что я могу ответить? Что я заметил, что А.Кокорину было весело, он смеялся.

- Он отошел от вас самостоятельно?

- Я его не отталкивал.

- Вы когда хамами их называли, учли, что они пьяные, спортивные?

- В связи с чем вопрос? Еще раз: это оценка поведения. Эти две вещи друг с другом не связаны.

- Как Кокорин отошел, вас отгородили?

- Нет.

- То есть вы стояли и призывали вести себя спокойно?

- Меня никто не отгораживал.

- Кто-то в вашем направлении предпринимал агрессивные действия?

- Да!

- Кто?

- Вся компания

- Как это выглядело?

- Были выкрики: "Убью", "Тебе повезло, что остался жив". А.Кокорин повернулся и очень агрессивно сказал, что я китаец, и это сопровождалось бранью. Ответ, думаю, мой понятен. (Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live