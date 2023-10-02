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Сегодня, 16:55

Булыкин: «Странно, что Джикии вообще не дают шансов»

Александр Кружков
Обозреватель
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о капитане «Спартака» Георгии Джикии.

— История с Джикией настораживает?

— Странно, что сейчас ему вообще не дают шансов. Абаскаль должен понимать, какими могут быть последствия. Все-таки Джикия — один из лидеров «Спартака», капитан. А тут откровенная ставка на иностранцев. Да, Бабич неплохое приобретение, хотя матч в Самаре показал, что и серб небезгрешен. Именно он привез четвертый гол, не разобравшись с Максименко в простейшем эпизоде. Дуарте тоже играет с ошибками.

— Бабич и Джикия, два левши, в центре обороны совместимы?

— Разумеется. Георгий — защитник опытный, надежный. Не верю, что он в одночасье все лучшие качества растерял.

Джикия оставался в числе запасных в трех последних матчах «Спартака» в чемпионате России. Всего в сезоне-2023/24 29-летний футболист принял участие в 8 играх и не отличился результативными действиями.

Контракт защитника со «Спартаком» действует до конца сезона-2023/24.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления». Булыкин — о разгроме «Спартака» и спаде «Зенита»

Георгий Джикия
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Тарханов назвал фантастикой второе место «Крыльев Советов» в турнирной таблице РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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