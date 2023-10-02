Тарханов назвал фантастикой второе место «Крыльев Советов» в турнирной таблице РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

«Второе место «Крыльев» — это просто фантастика, они большие молодцы. Сейчас команда играет в привлекательный футбол, думаю, всем приятно наблюдать за ними. Даже теряя лидеров, они по-прежнему показывают качественную игру. Они сто процентов сейчас заслуженно идут на втором месте. Но пока рано говорить о том, смогут ли они побороться за медали», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).