Булыкин считает, что у Игнатьева были шансы закрепиться в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальные приобретения железнодорожников в группу атаки.

«Все будет зависеть от запросов футболистов и их личных контрактов. Важно, чтобы они были замотивированы на постоянный прогресс. Много футболистов, которые были одними из лучших бомбардиров, перешли в другой клуб и перестали забивать. Последние примеры — Агаларов и Писарский. Здесь никто не скажет, кто лучше. Можно будет постфактум сделать вывод, хороший это футболист или нет. Игрок может растерять свои качества в новой команде. Мог ли «Локомотив» дать второй шанс Ивану Игнатьеву? У него были шансы, а здесь есть футболисты, которые лучше себя показывают. Никто не хочет ставить футболиста, который не дает результат или которого потом нельзя будет продать. В этом кроется много нюансов», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 24-летний форвард забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Игнатьев подпишет контракт с «Сочи» на один сезон с возможностью продления еще на три года.