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Сегодня, 17:32

Булыкин считает, что у Игнатьева были шансы закрепиться в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальные приобретения железнодорожников в группу атаки.

«Все будет зависеть от запросов футболистов и их личных контрактов. Важно, чтобы они были замотивированы на постоянный прогресс. Много футболистов, которые были одними из лучших бомбардиров, перешли в другой клуб и перестали забивать. Последние примеры — Агаларов и Писарский. Здесь никто не скажет, кто лучше. Можно будет постфактум сделать вывод, хороший это футболист или нет. Игрок может растерять свои качества в новой команде. Мог ли «Локомотив» дать второй шанс Ивану Игнатьеву? У него были шансы, а здесь есть футболисты, которые лучше себя показывают. Никто не хочет ставить футболиста, который не дает результат или которого потом нельзя будет продать. В этом кроется много нюансов», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 24-летний форвард забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Игнатьев подпишет контракт с «Сочи» на один сезон с возможностью продления еще на три года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-o-konate-v-lokomotive-mokhamed-sebya-khorosho-proyavlyaet-v-akhmate-no-kak-on-budet-igrat-v-
Дмитрий Булыкин
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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