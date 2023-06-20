Защитник Игорь Калинин возвращается в «Ростов», но на сборы приедет позднее

Защитник «Ростова» Игорь Калинин рассказал, что проведет первые летние сборы вместе с ростовской командой.

«У меня сегодня-завтра должна родить жена, поэтому все мысли только о ребенке, ни о чем другом пока не думал. Будет девочка. Поеду ли с командой на сбор? Вообще, у меня контракт с «Ростовом» на три года. Так что логично, что поеду с «Ростовом». Там будем смотреть. У меня отличные отношения с Валерием Георгиевичем Карпиным, Алексеем Анатольевичем Рыскиным и всем руководством клуба. Я отпросился у Валерия Георгиевича, он меня отпустил. У меня сейчас все мысли только о ребенке», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний защитник выступал за «Факел» на правах аренды. За воронежский клуб он провел 22 матча и отдал результативную передачу.