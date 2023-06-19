Игнатьев подпишет контракт с «Сочи» по схеме «1+3»

По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев подпишет контракт с «Сочи» на один сезон с возможностью продления еще на три года.

Опция продления соглашения активируется в случае, если игрок в сезоне-2023/24 выполнит определенное число результативных действий.

В сезоне-2022/23 24-летний форвард забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.