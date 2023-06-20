Вьештица назвал Семака топ-тренером

Бывший сербский защитник «Зенита» Милан Вьештица высказал мнение о навыках главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Конечно, Семак — топ-тренер, если он столько раз выигрывал чемпионство. Он молодец! Дай бог, чтобы так продолжал. В дальнейшей карьере желаю ему всего хорошего», — приводит слова Вьештица Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Петербургская команда набрала 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58 очков). Третье место занял «Спартак» (54 очка).