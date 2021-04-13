Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» решение Экспертно-судейской комиссии РФС признать все действия арбитров в матче «Локомотив» — «Спартак» верными.

«Спорные моменты возникают постоянно. Надо довериться профессионалам и слушать их решения. В современных реалиях правила можно трактовать по-разному, и в каждом эпизоде все видят разные нарушения правил. Хотелось бы слышать объяснения судей после каждого момента, чтобы болельщики лучше понимали правила футбола», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трем эпизодам в штрафной «Локомотива». Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Все решения арбитра были признаны верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

(Константин Колмаков)