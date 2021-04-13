«Спартак» отреагировал на решение ЭСК РФС по судейству Левниковым матча с «Локо»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ЭСК РФС по матчу 25-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что все решения судьи встречи Кирилла Левникова признаны верными.

«Клуб не разделяет решение ЭСК. Все участники матча со стороны «Спартака» и большое количество независимых экспертов говорили, что необходимо в спорных моментах поставить пенальти. Тем не менее, решение принято. Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» просил ЭСК разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в дерби.

(Артем Калинин)