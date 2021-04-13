Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

17:32
Хвича Кварацхелия. Фото ФК "Рубин"
Хвича Кварацхелия. Фото ФК &quot;Рубин&quot;
Теги:

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов российской Премьер-лиги. Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценили в 15 миллионов евро, что на 5 миллионов больше, чем предыдущая цена.

В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Их стоимость увеличилась на 3 миллиона евро.

Среди клубов РПЛ по суммарной стоимости игроков на первом месте оказался «Рубин», прибавив 8,3 миллиона евро. В первую пятерку также попали «Динамо» (на 6 миллионов евро), «Локомотив» (3,85 миллиона евро), «Спартак» (3,35 миллиона евро) и «Ростов» (2,375 миллиона евро).

Дополнительная информация:

https://www.transfermarkt.ru/news/view?id=383347

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд