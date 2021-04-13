Полузащитник «Рубина» Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов российской Премьер-лиги. Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценили в 15 миллионов евро, что на 5 миллионов больше, чем предыдущая цена.

В топ-3 также вошли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий «Спартака» Александр Соболев. Их стоимость увеличилась на 3 миллиона евро.

Среди клубов РПЛ по суммарной стоимости игроков на первом месте оказался «Рубин», прибавив 8,3 миллиона евро. В первую пятерку также попали «Динамо» (на 6 миллионов евро), «Локомотив» (3,85 миллиона евро), «Спартак» (3,35 миллиона евро) и «Ростов» (2,375 миллиона евро).