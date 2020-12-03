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Брат Крыховяка рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом хавбека «Локо»

12:59
Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Брат полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка Кшишек рассказал о самочувствии польского футболиста. Накануне матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» московский клуб сообщил, что 30-летний Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус.

— Действительно, Гжегож сейчас болен, — сказал Кшишек Крыховяк в комментарии «СЭ». — Но мой брат очень сильный человек. Он пытается вернуться на поле как можно скорее. Это единственное, с чем сейчас связанны его мысли.

Гжегож Крыховяк пропустил пятый тур группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом». «Локомотив» уступил австрийскому клубу (1:3) и лишился шансов подняться с четвертого места в своем квартете.

(Севастиан Терлецкий)

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