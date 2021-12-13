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Борис Ротенберг: «Кокорин один из самых талантливых игроков в России. Но иногда материальные вещи побеждают»

21:49
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли нападающий Александр Кокорин вернуться в его команду.

— Следите за Кокориным, у которого не складывается в «Фиорентине»? Не звали его в «Сочи»?

— Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

— Значит, Кокорин в «Сочи» не вернется?

— Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получилось.

— Зря пошел в «Спартак»?

— Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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