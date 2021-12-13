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Нобоа: «Когда «Спартак» играет, вся Россия болеет за них. Это мотивирует»

21:47
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

— С победой! Очередной крутой матч со «Спартаком», как так получается каждый раз? Федотов еще ни разу не проигрывал красно-белым.

— Удача в каких-то моментах сопутствовала нам. Мне нравится играть против «Спартака». Они хорошая команда. Когда красно-белые играют, вся Россия болеет за них. Это мотивирует.

— Бывшие игроки «Зенита», когда забивают «Спартаку» часто показывают стрелочку.

— Нет. Одного раза хватит. У меня, конечно же есть уважение.

— Почему вы так легко выиграли? Играли долгое время в меньшинстве. У них было много моментов. Но все равно было ощущение, что вы играли спокойно.

— Это футбол, так бывает. Адамов был очень хорош на поле. Поэтому мы сыграли на ноль.

(Антон Иванов)

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры