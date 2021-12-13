Нобоа: «Когда «Спартак» играет, вся Россия болеет за них. Это мотивирует»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

— С победой! Очередной крутой матч со «Спартаком», как так получается каждый раз? Федотов еще ни разу не проигрывал красно-белым.

— Удача в каких-то моментах сопутствовала нам. Мне нравится играть против «Спартака». Они хорошая команда. Когда красно-белые играют, вся Россия болеет за них. Это мотивирует.

— Бывшие игроки «Зенита», когда забивают «Спартаку» часто показывают стрелочку.

— Нет. Одного раза хватит. У меня, конечно же есть уважение.

— Почему вы так легко выиграли? Играли долгое время в меньшинстве. У них было много моментов. Но все равно было ощущение, что вы играли спокойно.

— Это футбол, так бывает. Адамов был очень хорош на поле. Поэтому мы сыграли на ноль.

(Антон Иванов)