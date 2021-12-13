Нобоа: «Когда «Спартак» играет, вся Россия болеет за них. Это мотивирует»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).
— С победой! Очередной крутой матч со «Спартаком», как так получается каждый раз? Федотов еще ни разу не проигрывал красно-белым.
— Удача в каких-то моментах сопутствовала нам. Мне нравится играть против «Спартака». Они хорошая команда. Когда красно-белые играют, вся Россия болеет за них. Это мотивирует.
— Бывшие игроки «Зенита», когда забивают «Спартаку» часто показывают стрелочку.
— Нет. Одного раза хватит. У меня, конечно же есть уважение.
— Почему вы так легко выиграли? Играли долгое время в меньшинстве. У них было много моментов. Но все равно было ощущение, что вы играли спокойно.
— Это футбол, так бывает. Адамов был очень хорош на поле. Поэтому мы сыграли на ноль.
(Антон Иванов)
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