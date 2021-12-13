Мележиков подвел итоги года для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги выступления команды в 2021 году.

— Какие итоги года для «Спартака»?

— Позитивны наши результаты в Лиге Европы. У нас была задача выйти в 1/16 финала, вышли в 1/8. Это достижение команды. Безусловно, промежуточные итоги чемпионата оцениваем как негативные, неудовлетворительные. Были позитивные моменты, поражения, отсутствие удачи как сегодня. Можно констатировать факт: в чемпионате команда нестабильна. Нужно в дальнейшем работать над ее стабильностью, чтобы она одинаково стабильна показывала себе и в играх с «Наполи», и в играх с «Легией», и в играх с «Нижнем Новгородом» и «Сочи».

«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача — бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины. Что касается задач на дальнейшую часть сезона, мы их немного скорректируем. Одной из задач будет выход из 1/8 финала ЛЕ. Затем финал Кубка России и зона еврокубков в РПЛ.

«Спартак» находится на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.