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Мележиков подвел итоги года для «Спартака»

21:50
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги выступления команды в 2021 году.

— Какие итоги года для «Спартака»?

— Позитивны наши результаты в Лиге Европы. У нас была задача выйти в 1/16 финала, вышли в 1/8. Это достижение команды. Безусловно, промежуточные итоги чемпионата оцениваем как негативные, неудовлетворительные. Были позитивные моменты, поражения, отсутствие удачи как сегодня. Можно констатировать факт: в чемпионате команда нестабильна. Нужно в дальнейшем работать над ее стабильностью, чтобы она одинаково стабильна показывала себе и в играх с «Наполи», и в играх с «Легией», и в играх с «Нижнем Новгородом» и «Сочи».

«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача — бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины. Что касается задач на дальнейшую часть сезона, мы их немного скорректируем. Одной из задач будет выход из 1/8 финала ЛЕ. Затем финал Кубка России и зона еврокубков в РПЛ.

«Спартак» находится на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры