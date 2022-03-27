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Борис Игнатьев о новом лимите: «Даже не могу представить, где можно обозначить 13 легионеров»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о новом лимите на легионеров в Тинькофф чемпионате России.

«Я не очень понимаю, к чему такая спешка с принятием решения. Даже не могу представить, где можно обозначить 13 легионеров, их надо где-то найти и пригласить в российские клубы в нынешних условиях. Поэтому, я считаю, что это решение поспешное», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

С сезона-2022/23 в заявке команд РПЛ может быть не более 13 легионеров. Еще одним условием станет то, что одновременно на поле смогут принимать участие не более восьми иностранных игроков.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-novyiy-limit-na-legionerov-v-rpl-pospeshnoe-reshenie
РПЛ
Борис Игнатьев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Локомотив

 6
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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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