Борис Игнатьев о новом лимите: «Даже не могу представить, где можно обозначить 13 легионеров»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о новом лимите на легионеров в Тинькофф чемпионате России.

«Я не очень понимаю, к чему такая спешка с принятием решения. Даже не могу представить, где можно обозначить 13 легионеров, их надо где-то найти и пригласить в российские клубы в нынешних условиях. Поэтому, я считаю, что это решение поспешное», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

С сезона-2022/23 в заявке команд РПЛ может быть не более 13 легионеров. Еще одним условием станет то, что одновременно на поле смогут принимать участие не более восьми иностранных игроков.