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Языджи получил травму в расположении сборной Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи пропустил тренировку сборной Турции из-за травмы, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

«Языджи не участвовал в сегодняшнем занятии из-за легкой травмы», — говорится в сообщении.

Сборная Турции готовится к товарищескому матчу с командой Италии, встреча состоится 29 марта.

Языджи играл в стыковом матче к чемпионату мира-2022 против Португалии (1:3). Турецкий футболист вышел на поле на 80-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что после зимней паузы Языджи забил шесть мячей в четырех матчах за армейцев.

Сборная Италии по футболу
Сборная Турции по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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