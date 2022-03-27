Языджи получил травму в расположении сборной Турции

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи пропустил тренировку сборной Турции из-за травмы, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

«Языджи не участвовал в сегодняшнем занятии из-за легкой травмы», — говорится в сообщении.

Сборная Турции готовится к товарищескому матчу с командой Италии, встреча состоится 29 марта.

Языджи играл в стыковом матче к чемпионату мира-2022 против Португалии (1:3). Турецкий футболист вышел на поле на 80-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что после зимней паузы Языджи забил шесть мячей в четырех матчах за армейцев.