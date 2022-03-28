Агент Языджи: «Юсуф сможет сыграть против «Урала» 3 апреля»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи прокомментировал травму своего клиента.

«Ничего серьезного. Это была спазматическая боль, основанная на усталости. Решили, что Языджи пропустит тренировку в качестве меры предосторожности. Юсуф сможет сыграть против «Урала» 3 апреля», — приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в пяти матчах за армейцев.

После 22 туров Тинькофф РПЛ красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице. 3 апреля подопечные Алексея Березуцкого сыграют против «Урала» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.