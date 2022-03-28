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Агент Языджи: «Юсуф сможет сыграть против «Урала» 3 апреля»

Агент Языджи заявил, что полузащитник сможет сыграть против «Урала»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи прокомментировал травму своего клиента.
«Ничего серьезного. Это была спазматическая боль, основанная на усталости. Решили, что Языджи пропустит тренировку в качестве меры предосторожности. Юсуф сможет сыграть против «Урала» 3 апреля», — приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

19 января 2022 года 25-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в пяти матчах за армейцев.

После 22 туров Тинькофф РПЛ красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице. 3 апреля подопечные Алексея Березуцкого сыграют против «Урала» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-o-travme-yazy-dzhi-nichego-ser-eznogo-on-sy-graet-protiv-urala/
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Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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