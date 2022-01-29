Болельщики «Динамо» выступили против оформления Fan ID и посещения матчей под его эгидой

Болельщики «Динамо» выступили против введения Fan ID.

«Объединения болельщиков «Динамо» против оформления FAN-ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией РФ», — говорится в заявлении на сайте фанатов бело-голубых.

Под заявлением подписались объединения фанатов «Динамо» «Династия», «Ультрас Динамо», «Capitals», «Old Structure Capitals», «Инструменты», «IX», «Patriots», «Молодцы», «Shark Moscow», «DMFans», «Старый Запад», «БГ Долгопрудный».

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и ряда других клубов РПЛ выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.