«Зенит» — ЦСКА: Обляков реализовал пенальти

ЦСКА вышел вперед в выездном матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

Пенальти на 45+8-й минуте реализовал Иван Обляков. 11-метровый был назначен за фол Александра Соболева — форвард хозяев ударил локтем по лицу защитника гостей Джамалутдина Абдулкадырова.

Главный арбитр Андрей Прокопов принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.