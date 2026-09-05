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Крылья Советов — Краснодар: слова Мурада Мусаева о ничьей в матче 7 тура РПЛ 5 сентября 2026 года

Тренер «Краснодара» Мусаев о матче с «Крыльями Советов»: «Виноваты только мы сами в том, что произошло»

Сергей Филин

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

«Быки» ушли на перерыв, выигрывая 2:0, но во втором тайме пропустили два мяча.

«Первый тайм по содержанию, наверное, был один из лучших в сезоне. Хорошо комбинировали, забили хорошие мячи. Были еще возможности, чтобы отличиться. Второй тайм неправильно начали, Много слишком позволяли сопернику. Допустили ошибку, которая привела к голу. Потом игра стала достаточно нервозная. Были шансы забить третий, при счете 2:1, при счете 2:2. Но виноваты только мы сами в том, что произошло. Сейчас нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

&laquo;Крылья Советов&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью 2:2.Сумасшедший матч в Самаре! «Краснодар» упустил перевес в два мяча — не помог даже первый гол Кордобы в сезоне

«Краснодар» впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 очками продолжает лидировать в РПЛ. 13 сентября «быки» на своем поле встретятся с «Акроном».

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Краснодар
Источник: ФК «Краснодар»
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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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