Тренер «Краснодара» Мусаев о матче с «Крыльями Советов»: «Виноваты только мы сами в том, что произошло»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

«Быки» ушли на перерыв, выигрывая 2:0, но во втором тайме пропустили два мяча.

«Первый тайм по содержанию, наверное, был один из лучших в сезоне. Хорошо комбинировали, забили хорошие мячи. Были еще возможности, чтобы отличиться. Второй тайм неправильно начали, Много слишком позволяли сопернику. Допустили ошибку, которая привела к голу. Потом игра стала достаточно нервозная. Были шансы забить третий, при счете 2:1, при счете 2:2. Но виноваты только мы сами в том, что произошло. Сейчас нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 очками продолжает лидировать в РПЛ. 13 сентября «быки» на своем поле встретятся с «Акроном».