ЦСКА поздравил Языджи с 25-летием на турецком языке

ЦСКА поздравил полузащитника Юсуфа Языджи с днем рождения.

«Сегодня 25 лет исполняется нашему новичку Юсуфу Языджи! Поздравляем! Do?um g?n?n kutlu olsun (в переводе с турецкого — «С днем рождения»)», — говорится в публикации в официальном Twitter красно-синих.

Сегодня 25 лет исполняется нашему новичку Юсуфу Языджи! Поздравляем! Do?um g?n?n kutlu olsun @yaziciyusuf97! ??? pic.twitter.com/CM9JKcTQXO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 29, 2022

Языджи перешел в ЦСКА из «Лилля» 19 января на правах аренды с правом выкупа до конца сезона-2021/22.