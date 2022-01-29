«Крылья Советов» отправились на второй сбор в Турции

Игроки «Крыльев Советов» отправились на второй сбор команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Сбор в турецком Белеке пройдет с 29 января по 9 февраля.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Данил Бельтюков.

Защитники: Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Ян Гудков.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Великородный, Никита Салтыков, Александр Коваленко, Артем Соколов.

Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.

Ян Гудков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Дмитрий Великородный и Артем Соколов находятся на просмотре.

30 января «Крылья Советов» сыграют с македонским клубом «Академия Пандев», 6 февраля пройдет матч с «Нижним Новгородом», а 9 февраля состоится игра против «Астаны»