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Сегодня, 19:15

Боков считает, что ЦСКА сможет навязать конкуренцию «Зениту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. Армейцы готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок. Даже если в «Зените» останутся бразильцы? Да, даже при этом условии ЦСКА может претендовать на титул. Повторюсь, это было видно в игре за Суперкубок», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на 12 очков обошла ЦСКА, который финишировал вторым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-bokov-tsska-smozhet-navyazat-konkurentsiyu-zenitu-v-gonke-za-chempionstvo/
Максим Боков
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 - : -
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