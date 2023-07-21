ESPN: «Фламенго» рассматривает возможность заплатить «Зениту» 40 миллионов евро за Вендела и Клаудиньо

«Фламенго» заинтересован в полузащитниках «Зенита» Венделе и Клаудиньо, сообщает ESPN.

По информации источника, главной целью бразильского клуба является Клаудиньо, но клуб сохраняет интерес к Венделу. «Фламенго» готов заплатить за обоих бразильцев 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вендел провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. В активе Клаудиньо 5 голов и 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.