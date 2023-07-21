ESPN: «Фламенго» рассматривает возможность заплатить «Зениту» 40 миллионов евро за Вендела и Клаудиньо
«Фламенго» заинтересован в полузащитниках «Зенита» Венделе и Клаудиньо, сообщает ESPN.
По информации источника, главной целью бразильского клуба является Клаудиньо, но клуб сохраняет интерес к Венделу. «Фламенго» готов заплатить за обоих бразильцев 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Вендел провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. В активе Клаудиньо 5 голов и 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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