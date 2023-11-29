Билялетдинов: «Пусть Галактионов работает в «Локомотиве», нет оснований его увольнять»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о работе главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

«Пусть Галактионов работает в «Локомотиве». Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у «Локомотива» есть характер. Оснований увольнять Галактионова точно нет», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

28 ноября «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (2:2).

В РПЛ железнодорожники занимают восьмое место. Команда Галактионова набрала 25 очков за 16 туров.