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Губерниев назвал футболиста, из которого мог бы получиться хороший биатлонист: «Он и жнец и на дуде игрец»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, из какого футболиста мог бы получиться хороший биатлонист.

«Сразу приходит на ум фамилия Дзюбы. Как мы знаем, он и жнец, и на дуде игрец. Ждем Артема в качестве не только футбольного эксперта, но и биатлонного. Но обязательно вместе с Леонидом Слуцким. Викторович очень любит биатлон, мы часто разговариваем с ним на эту тему. Здесь я в своих пристрастиях стабилен», — цитирует Губерниева Sport24.

Дзюба с февраля 2023 года выступает за «Локомотив». Ранее он также играл в таких командах, как «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Томь», «Ростов» и «Спартак».

35-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. В составе национальной команды он принимал участие в чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов, а также в домашнем чемпионате мира-2018.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600309-on-i-zhnets-i-na-dude-igrets-guberniyev-rasskazal-iz-kakogo-futbolista-mogby-poluchitsya-khoroshiy-biatlonist
Артем Дзюба
Биатлон
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

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 6
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 5
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