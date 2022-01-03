Кавазашвили о частой смене тренеров в российских клубах: «Какой-то коллективный психоз»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о частой смене тренеров в российских клубах.
«Собственник «Спартака» бесконечными сменами руководящих кадров довел команду до того, что никто не понимает, кто завтра будет тренером клуба. Был немец, португалец, сейчас итальянец. Что будет дальше? Мы не знаем.
Начались последовательные действия к этой пагубной практике со стороны «Локомотива». Николич достаточно емко и успешно работал с командой, под его руководством клуб претендовал на высокие места в чемпионате. Вместо него появился уже другой. Говорят, что Николич нацелился на ЦСКА. В стане армейцев за короткий срок уже третий тренер приходит. Олич, Березуцкий, а теперь Николич.
Это последовательная, отрицательная и пагубная практика, которая применяется в нашем футболе. Это все происходит из-за плохих советников владельцев клубов, я имею в виду богачей, которые финансируют команды. Или же это какой-то коллективный психоз, который приводит к потере нашего авторитета», — приводит Betonmobile слова Кавазашвили.
В конце декабря сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/kavazashvili-o-chastoy-smene-trenerov-v-rossiyskih-klubah-kakoy-to-kollektivnyiy-psihoz
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