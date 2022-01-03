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Кавазашвили о частой смене тренеров в российских клубах: «Какой-то коллективный психоз»

Кавазашвили назвал коллективным психозом частую смену тренеров в российских клубах
14:47
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о частой смене тренеров в российских клубах.

«Собственник «Спартака» бесконечными сменами руководящих кадров довел команду до того, что никто не понимает, кто завтра будет тренером клуба. Был немец, португалец, сейчас итальянец. Что будет дальше? Мы не знаем.

Начались последовательные действия к этой пагубной практике со стороны «Локомотива». Николич достаточно емко и успешно работал с командой, под его руководством клуб претендовал на высокие места в чемпионате. Вместо него появился уже другой. Говорят, что Николич нацелился на ЦСКА. В стане армейцев за короткий срок уже третий тренер приходит. Олич, Березуцкий, а теперь Николич.

Это последовательная, отрицательная и пагубная практика, которая применяется в нашем футболе. Это все происходит из-за плохих советников владельцев клубов, я имею в виду богачей, которые финансируют команды. Или же это какой-то коллективный психоз, который приводит к потере нашего авторитета», — приводит Betonmobile слова Кавазашвили.

В конце декабря сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/kavazashvili-o-chastoy-smene-trenerov-v-rossiyskih-klubah-kakoy-to-kollektivnyiy-psihoz

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Иван Торопцев все материалы автора

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