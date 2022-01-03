ЦСКА сыграет товарищеский матч с клубом второго дивизиона Дании
«Люнгбю», выступающий во втором дивизионе Дании, объявил соперников на зимнюю паузу в сезоне. На 9 февраля запланирована игра против московского ЦСКА.
Также «Люнгбю» сыграет с «Броннбю» (22 января), «Видовре» (29 января), тбилисским «Динамо» (6 февраля) и «ХБ Кеге» (10 февраля).
«Люнгбю» на данный момент занимает 3-е место во втором дивизионе Дании.
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