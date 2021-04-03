Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к жесткой критике со стороны ряда Telegram-каналов, как сам оценивает собственную игру в последний год и как продвигаются дела с подписанием его нового контракта с красно-белыми. Действующее соглашение завершается после окончания сезона-2021/22.

— Как вы отнеслись к жесткой, причем одновременной критике в свой адрес в ряде Телеграм-каналов, части которых молва приписывает связь с пиарщиками «Спартака»?

— Я все это, конечно, замечаю. Нет вопросов, люди могут говорить, где я плохо сыграл, где из-за меня пропустили. Но когда пишут то, что не касается футбола и чего нет и близко, — это обидно больше всего. Потому что такие вещи тут же подхватывает общественность. И начинаются выводы из того, что на самом деле не существует. Но к «Спартаку» это, уверен, не имеет отношения. Считаю, что клуб и я друг перед другом честны и можем прямо смотреть друг другу в глаза.

— Связываете ли критику в Telegram-каналах с переговорами по новому контракту? Не считаете ли, что кому-то хочется таким способом «подвинуть» вас по условиям?

— Думаю, что это никак не связано.

— Тогда зачем, по-вашему, подобные выпады нужны? И кому?

— Давно заметил: почему-то, как только «Спартак» выигрывает два-три матча подряд, то есть начинает возрождаться, то все кругом вдруг начинают видеть плохое в команде. Так что кто-то, может, таким образом хочет раскачать лодку. Да и вообще, у нас сейчас такое время, что хорошее вообще никому не интересно. Все хотят только плохое: читать, видеть, слушать.

— Насколько вы сами удовлетворены своей игрой и формой в последний год?

— Недоволен, когда я — центральный защитник и капитан, а команда занимает седьмое место. Это никуда не годится. Что касается меня лично, то да — на сто процентов был определенный застой, связанный с результатами, с тем, что команда не занимала те места, которые должна. Психологически, эмоционально давило, когда ты хочешь играть в Лиге чемпионов, хотя бы в Лиге Европы, а в реальности тебе приходится неделю ждать следующей игры.

Спад был, скрывать этого нельзя. Но в этом сезоне ребята, и я в том числе, набираем обороты. Каждый игрок по отдельности выжимает из себя максимум и прогрессирует. Поэтому думаю, что этот год будет и для «Спартака», и для меня лично шагом вверх.

— Критика в ваш адрес была особенно жесткой после поражения от «Рубина», когда говорилось, что вы отвечали за автора дубля Деспотовича.

— Персонально я с ним не играл. Понятное дело, что Деспотович — центрфорвард, и обязанность центральных защитников — не позволить ему забить. И, что касается первого гола, то, окажись я в той же ситуации еще раз, возможно, сыграл бы по-другому.

— Как продвигаются переговоры по вашему новому контракту?

— До сборной личный разговор со мной еще не начинался. Но все спокойно — до конца действующего контракта еще целый сезон и семь игр. Сейчас о контракте даже не думаю, потому что сейчас главное — закончить сезон на хорошей ноте. В приоритете — только это.

— Но на данный момент вы уверены, после следующего сезона останетесь в «Спартаке»?

— Думаю, что да. Мне кажется, и «Спартак» не против.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии