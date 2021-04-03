Джикия — о новом контракте: «Мне кажется, и «Спартак» не против»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к жесткой критике со стороны ряда Telegram-каналов, как сам оценивает собственную игру в последний год и как продвигаются дела с подписанием его нового контракта с красно-белыми. Действующее соглашение завершается после окончания сезона-2021/22.
— Как вы отнеслись к жесткой, причем одновременной критике в свой адрес в ряде Телеграм-каналов, части которых молва приписывает связь с пиарщиками «Спартака»?
— Я все это, конечно, замечаю. Нет вопросов, люди могут говорить, где я плохо сыграл, где из-за меня пропустили. Но когда пишут то, что не касается футбола и чего нет и близко, — это обидно больше всего. Потому что такие вещи тут же подхватывает общественность. И начинаются выводы из того, что на самом деле не существует. Но к «Спартаку» это, уверен, не имеет отношения. Считаю, что клуб и я друг перед другом честны и можем прямо смотреть друг другу в глаза.
— Связываете ли критику в Telegram-каналах с переговорами по новому контракту? Не считаете ли, что кому-то хочется таким способом «подвинуть» вас по условиям?
— Думаю, что это никак не связано.
— Тогда зачем, по-вашему, подобные выпады нужны? И кому?
— Давно заметил: почему-то, как только «Спартак» выигрывает два-три матча подряд, то есть начинает возрождаться, то все кругом вдруг начинают видеть плохое в команде. Так что кто-то, может, таким образом хочет раскачать лодку. Да и вообще, у нас сейчас такое время, что хорошее вообще никому не интересно. Все хотят только плохое: читать, видеть, слушать.
— Насколько вы сами удовлетворены своей игрой и формой в последний год?
— Недоволен, когда я — центральный защитник и капитан, а команда занимает седьмое место. Это никуда не годится. Что касается меня лично, то да — на сто процентов был определенный застой, связанный с результатами, с тем, что команда не занимала те места, которые должна. Психологически, эмоционально давило, когда ты хочешь играть в Лиге чемпионов, хотя бы в Лиге Европы, а в реальности тебе приходится неделю ждать следующей игры.
Спад был, скрывать этого нельзя. Но в этом сезоне ребята, и я в том числе, набираем обороты. Каждый игрок по отдельности выжимает из себя максимум и прогрессирует. Поэтому думаю, что этот год будет и для «Спартака», и для меня лично шагом вверх.
— Критика в ваш адрес была особенно жесткой после поражения от «Рубина», когда говорилось, что вы отвечали за автора дубля Деспотовича.
— Персонально я с ним не играл. Понятное дело, что Деспотович — центрфорвард, и обязанность центральных защитников — не позволить ему забить. И, что касается первого гола, то, окажись я в той же ситуации еще раз, возможно, сыграл бы по-другому.
— Как продвигаются переговоры по вашему новому контракту?
— До сборной личный разговор со мной еще не начинался. Но все спокойно — до конца действующего контракта еще целый сезон и семь игр. Сейчас о контракте даже не думаю, потому что сейчас главное — закончить сезон на хорошей ноте. В приоритете — только это.
— Но на данный момент вы уверены, после следующего сезона останетесь в «Спартаке»?
— Думаю, что да. Мне кажется, и «Спартак» не против.
(Игорь Рабинер)
«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии
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