Бердыев - о Лукоянове: "Мы просто ответную просьбу сделали, чтобы футболист в хоккей поиграл. Отправим того, кто не умеет кататься"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал тот факт, что тренировку казанского клуба во вторник посетил форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов.

Напомним, что ранее было объявлено о договоренности "Ак Барса" и ФК КАМАЗ о переходе нападающего.

– Сегодня на тренировке будет один из хоккеистов "Ак Барса". Как долго вас пришлось уговаривать, чтобы пустить его?

– Уговаривать не пришлось, мы просто ответную просьбу сделали, чтобы футболист в хоккей поиграл (смеется). Почему нет?

– Кто пойдет? Кто больше всего любит хоккей в команде?

– Не знаю, кто больше любит, но отправим того, кто не умеет кататься (смеется).

– Как вы отреагировали на то, что Зинэтула Билялетдинов ушел из "Ак Барса"?

– Я не знаю причину, но мы с ним действительно в очень хороших отношениях. И в сложную минуту, и в радостную поддерживали друг друга. Но если он принял такое решение, значит, он так видит. Конечно, жалко. Я с ним после его ухода еще не общался, нужно дать ему время, чтобы все переварить.

Форвард "Ак Барса" Лукоянов перешел в ФК КАМАЗ