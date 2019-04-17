Форвард "Ак Барса" Лукоянов перешел в ФК КАМАЗ

"Ак Барс" и ФК КАМАЗ достигли договоренности о переходе нападающего Артема Лукоянова, информирует пресс-служба клуба. О деталях сделки не сообщается.

Уже в пятницу, 19 апреля, игрок присоединится к своей новой команде. КАМАЗ уже внес Лукоянова в заявку клуба.

– ФК "КАМАЗ" и "Ак Барс" достигли договоренности о переходе нападающего Артема Лукоянова в стан автозаводцев. В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ. Артем, добро пожаловать в футбол! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Лукоянов провел 66 матчей за "Ак Барс" и набрал 25 очков (13 шайб + 12 передач). Контракт 30-летнего форварда с казанским клубом рассчитан 30 апреля.