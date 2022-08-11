Баженов назвал странной историю с увольнением Юрана из «Химок»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов назвал странной историю с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Вчера, 10 августа подмосковный клуб объявил об отставке Юрана. Новым главным тренером команды стал Николай Писарев.

«По поводу увольнения Юрана — это очень странная история. Спортивным принципом тут даже не пахло. По поводу Илюхи (Садыгова, сына инвестора «Химок», с которым Баженов вместе играл за «Олимп-Долгопрудный» — прим. «СЭ») — мы вышли с ним из второй лиги в первую, и он играл почти во всех матчах. Даже был капитаном и забил пять или шесть мячей. При этом, несмотря на свой бэкграунд, он очень скромно себя вел. Я не видел в нем какого-то недовольства, касательно его игрового времени. Перед ребятами Илюха всегда был скромный и порядочный, веселый и улыбчивый парень. Есть стереотип, что дети богатых родителей непристойно себя ведут, но это совсем не про Илюху.

Если убирать контекст, как уходил Юран, то могу точно сказать, что Лихачев (помощник Писарева в «Химках» — прим. «СЭ») — это настоящий профессионал. Это человек, который выиграл за свою жизнь все. Мне очень хочется пожелать ему удачи. Я буду переживать за «Химки», и я хочу, чтобы у Лихачева и Писарева все получилось», — приводит Metaratings слова Баженова.

«Химки» с 7 очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ после 4 туров сезона-2022/23.